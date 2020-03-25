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В Одеській області зареєстровано перший випадок коронавірусу

В Одеській області зареєстровано перший випадок коронавірусу
13:27 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф УНН

Новини України:В Одеській області зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом, очікуються лабораторні дослідження Київського лабораторного центру.

На Одещині зареєстрували перший випадок коронавірусу COVID-19 - наразі область чекає підтвердження аналізу з лабораторного центру у Києві.

Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

"В Одеській області є реєстрація першого випадку коронавірусу COVID-19. Випадок зареєструвало Міністерство охорони здоров’я. Наразі ми чекаємо підтвердження аналізу з лабораторного центру у Києві", — написав Куций.

До Одеси прибув спецлітак з тестами на коронавірус

Він закликав всіх жителів Одещини дотримуватися посиленого карантинного режиму, брати інформацію лише з офіційних джерел та пам’ятати, що вірус паніки — гірший за коронавірус.

З усіма питаннями він рекомендує звернутися на гарячу лінію Одеської обласної державної адміністрації.

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Инфекция, Пандемия, Одеса, Одеська область, Коронавірус, Covid-19.
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