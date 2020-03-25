На Київщині жінка з підозрою на коронавірус народила немовля

Новини України:Вагітну жінку з Ірпея госпіталізували з підозрою на коронавірус до Білоцерківського пологового будинку, де вона і народила дитину.

Жителька Ірпеня на Київщині, яку з підозрою на коронавірусну хворобу вчора госпіталізували в Білій Церкві, сьогодні о 3:00 народила в пологовому будинку цього міста хлопчика.

Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, повідомляє пресслужба Ірпінської міськради.

"Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірусну хворобу вчора шпиталізували до Білої Церкви, сьогодні о 03:00 народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика. Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600 - здоровий ірпінський хлопець", — повідомив Маркушин.

За його словами, "маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині".

"Варто зазначити, що, згідно зі світовим досвідом, хворі на COVID-19 вагітні жінки народжують здорових дітей. Отож сподіваємося, що дитині нічого не загрожує, попереду її чекає карантинний нагляд протягом 14 днів", — зауважив, своєю чергою, головний лікар Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, керівник місцевого оперативного штабу протидії поширенню COVID-19 Андрій Левківський.