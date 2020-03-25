Кличко повідомив про кількість інфікованих коронавірусом у Києві

Новини України:Лабораторно підтверджено 3 нових випадки інфікування вірусом COVID-19, наразі кількість інфікованих коронавірусом в Київській області становить 34 особи.

У Києві підтвердили ще три випадки інфікування коронавірусом COVID-19, отже, загалом в області вже 34 випадки зараження, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! У Києві збільшується тривожна статистика. Сьогодні вдень додалися ще три лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Дані ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Кількість киян, які захворіли на COVID-19, зросла до 34 осіб", - написав Кличко на сторінці у Facebook.

Кличко зазначив, що всі троє киян, у яких підтвердили діагноз - чоловіки віком 31, 36 і 67 років.

"Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - із Об'єднаних Арабських Еміратів. Всіх трьох пацієнтів госпіталізовано до Олександрівської лікарні столиці", - додав мер.