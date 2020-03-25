У Чернівцях загальна кількість інфікованих коронавірусом осіб сягнула 42

Новини України:Сьогодні лабораторно підтверджено інфікування ще чотирьох осіб. Загальна кількість інфікованих в Чернівецькій області - 42 особи.

У Чернівецькій області за результатами досліджень підтверджено чотири нових випадки зараження коронавірусом, у двох чоловіків та у двох жінок. Про це у відеозверненні повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Коронавірус на території Чернівецької області не відступає. Він шириться і проникає поміж нас. І сьогодні Чернівецький обласний лабораторний центр провів чергові дослідження аналізів 32 зразків, які були відібрані лікарями. За щойно отриманими результатами, виявлено 4 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Це дві жінки та двоє чоловіків", — сказав Осачук.

За його словами, з цих чотирьох осіб одна жінка повернулася з Італії, а троє контактували з раніше зараженими людьми.

"Загальна кількість виявлених підтверджених інфікованих становить в області 42 особи", — сказав голова ОДА.