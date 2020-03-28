Троє пацієнтів із коронавірусом перебувають у важкому стані

Новини України:Загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку становить 59 осіб.

Троє пацієнтів із Чернівецької області, у яких підтвердили Covid-19, перебувають у важкому стані. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Троє хворих, у яких вчора, 27 березня, було зафіксовано Covid-19, перебувають у важкому стані. Вони зараз на кисневій дотації. Недужі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.

Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний. 24 особи лікувалися чи продовжують лікуватися у медзакладах області, а 35 осіб отримують амбулаторне лікування вдома.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні - 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).