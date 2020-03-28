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У депутата Запорізької ОДА підтвердили коронавірус

У депутата Запорізької ОДА підтвердили коронавірус
23:35 Сб, 28 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:На сьогодні в Запоріжжі це сьомий підтверджений випадок коронавірусу (11-й випадок в області).

Депутат Запорізької обласної ради Геннадій Фукс захворів на коронавірус, коли був в Ізраїлі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Змушений повідомити Вас, що незважаючи на те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу наразі курс лікування в лікарні", - написав він.

Як повідомлялося, Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України "28 березня підтвердив коронавірус у пацієнта, який прибув з Ізраїлю.

У Запоріжжі діагностували коронавірус у чоловіка, який прилетів з Ізраїлю

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 смертельних, 5 пацієнтів одужали.

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Депутат, Хвороба, Коронавірус, Запорізька ОДА.
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