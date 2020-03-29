На Вінниччині коронавірус виявили у 23 пацієнтів

Новини України:У 39 випадках діагноз лабораторно не підтверджений.

На Вінниччині станом на 19:00 28 березня Covid-19 лабораторно підтвердили у 23 пацієнтів, з них 18 – мешканці Вінниці. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«На території Вінницької області зареєстровано 78 підозр на COVID-19. У 23 випадках виявлений коронавірус, в т.ч. у 2 дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 18, місто Ладижин – 1, по одному - у Вінницькому, Чернівецькому, Жмеринському і Липовецькому районах.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослий, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.