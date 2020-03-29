На Херсонщині помер чоловік, у якого підозрювали коронавірус

Новини України:Наразі відповідні служби виявляють усіх контактних осіб померлого, щоб у разі підтвердження діагнозу оперативно відреагувати.

На Херсонщині помер мешканець Генічеська, щодо якого є підозра на коронавірус. Про це у Facebook повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

«Вчора, 28 березня, з ознаками серцевої недостатності до Генічеської районної лікарні поступив чоловік 1975 року народження. Пацієнт був у надтяжкому стані. На жаль, врятувати його не вдалось. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат. Також відібрано матеріали для лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. Чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу», - написав він.

За словами Короленка, наразі відповідні служби виявляють усіх контактних осіб померлого, щоб у разі підтвердження діагнозу оперативно відреагувати.

У розмові з кореспондентом Укрінформу він повідомив, що чоловік був доправлений у лікарню з серцевою недостатністю і пневмонією. Шість годин його рятували у реанімації.

За словами Короленка, чоловік не був за кордоном і не контактував з мешканкою Генічеська, у якої - першої в області - діагностували коронавірус, вона наразі госпіталізована і проходить лікування.

Варто зазначити, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про смерть чоловіка від коронавірусу – із посиланням на інший пост Короленка, який наразі видалений. Сам керівник департаменту стверджує, що такого поста не писав, а його сторінку у соцмережі зламали.

«Зламали сторінку, я звернувся в СБУ», - заявив Короленко у розмові з кореспондентом Укрінформу.

Як повідомлялося, у місті Генічеськ підтверджена коронавірусна інфекція у молодої жінки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. У місті встановили блокпости, всі, хто контактував з хворою, перебувають на самоізоляції, медики, які з нею контактували - на обсервації.

На цей час в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.