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На Київщині зафіксували 45 випадків коронавірусу

На Київщині зафіксували 45 випадків коронавірусу
13:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.

У Київський області станом на ранок 29 березня офіційно підтверджено 45 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 29 березня офіційно підтверджено 45 випадків захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 18 хворих виявлено в Обухівському районі (в т.ч. дитина з с. Козин), 7 – у Києво-Святошинському, 4 - у Бориспільському, по 3 - у містах Бровари і Біла Церква, 2 - в Ірпені, по одному - у смт Ворзель, Гостомелі, Бучі, у Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському і у Макарівському районах.

На Херсонщині помер чоловік, у якого підозрювали коронавірус

З них на стаціонарному лікуванні 18 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 27.

Крім того, підозру на зараження мають: 29 осіб в Обухівському районі, 25 – у Києво-Святошинськом, 18 – у Броварському, 23 – в Ірпені, 2 – у Білій Церкві, 7- у Вишгородському районі, 10 – у Бориспільському, 2 – у Фастівському, 4 - у Макарівському, 1– у Баришівському, 1– у Васильківсьому районах, 1– у смт Ворзель.

Встановленно також медичне спостереження за 436 контактними особами.

За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

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Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Covid-19, Київщина.
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