В Умані коронавірус підтвердили у шестимісячної дитини

Новини України:3 особи після отримання негативного️ результату виписані під нагляд. Нових підозр не надходило.

У місті Умань Черкаської області у суботу коронавірусну інфекцію виявили у 6-місячної дитини. Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій у Facebook.

"Станом на 9 годину ранку 29 березня на стаціонарі КНП «Уманська міська лікарня» перебуває: 6 хворих (з них одна 6-ти місячна дитина) з підтвердженим діагнозом Covid-19; 1 особа з підозрою на захворювання. Зразки відібрані та відправлені на дослідження до вірусологічної лабораторії центру", - написав Цебрій.

За словами міського голови, під наглядом 130 осіб, з яких 2 особи - працівники швидкої допомоги.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.