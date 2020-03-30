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Крим ігнорує поширення коронавірусу у світі

Крим ігнорує поширення коронавірусу у світі
23:39 Пн, 30 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини України:Криму тривалий час не вживали необхідних і своєчасних заходів реагування на реальну загрозу поширення COVID-19.

Окупаційна влада Криму несвоєчасно реагує на ситуацію з поширенням коронавірусу на півострові, ігноруючи реальну загрозу поширення COVID-19 в Криму.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група, аналізуючи пов'язані з пандемією дії кримської "влади" за період 16-29 березня 2020 року.

"Експерти КПГ проаналізували акти і рішення де-факто органів влади Криму, обмежувальні заходи, запроваджені на півострові і практику їх застосування, а також ситуацію на адмінкордоні, в СІЗО і колоніях, медзакладах Криму. Моніторинг ситуації засвідчує, що попри офіційні рішення і заходи щодо запобігання COVID-19 в Криму, такі заходи є вже несвоєчасними", - йдеться у повідомленні.

У КПГ вважають, що в окупованому Криму тривалий час не вживали необхідних і своєчасних заходів реагування на реальну загрозу поширення COVID-19.

Правозахисники стверджують, що реальна ситуація з діагностуванням коронавірусу в Криму "дозволяє стверджувати, що офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 не відповідають дійсності".

За даними КПГ, медзаклади і медперсонал недостатньо підготовлені для надання медичної допомоги пацієнтам, які захворіли на COVID-19. Крім того, місцеве населення не забезпечене достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.

При цьому, заявляє правозахисна організація, РФ, будучи країною-окупантом, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 56 Конвенції про захист цивільного населення, зобов'язана забезпечити діяльність санітарних і лікарняних закладів і служб, у тому числі, вжити профілактичних та превентивних заходів, необхідних для боротьби з поширенням епідемій.

КПГ рекомендує уряду України "не запроваджувати вичерпний перелік підстав гуманітарного характеру для перетину українських КПВВ з Кримом, зберігши таким чином можливість реагування на непередбачені обставини".

Крім того, вважають правозахисники, українська влада повинна інформувати своїх громадян, "які не мають реєстрації місця проживання на підконтрольній Україні території, про алгоритм їх дій у разі підозри на зараження COVID-19".

Міжнародні організації та уряди демократичних країн, на думку експертів КПГ, не повинні дозволяти РФ використовувати ситуацію з COVID-19 для зняття санкцій, які були запроваджені у зв'язку з окупацією Криму.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Крим, Коронавірус, Covid-19.
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