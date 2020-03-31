На Хмельниччині лабораторно підтверджено 3 випадки коронавірусу

Новини України:У Хмельницькій області всього виявили три випадки захворювання на COVID-19.

У Хмельницькій області третя людина, у якої підтвердили коронавірус, 63-річна жінка - нещодавно повернулася з Італії.

Про це повідомляє Хмельницька обласна державна адміністрація.

"На 10:00 ранку 31 березня, у Хмельницькій області зареєстровано 3 підтверджених випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19. Третьою захворіла жінка, 63 роки, з Волочиського району, повернулась з Італії. Контакти встановлені", - сказано у повідомленні.

Так, 2 підозри, зареєстровані на 30 березня, жителі Теофіпольського та Чемеровецького районів, не підтвердились та зняті.

Зазначається, що станом на 10:00 31 березня зареєстрована 1 нова підозра, дівчина 21 рік, жителька Кам’янець-Подільського району. Контакти встановлені, люди перебувають під наглядом ПМСД.

Нагадаємо, у Хмельницькому на сьогоднішній ранок лабораторно підтверджено ще один випадок захворювання COVID-19, загалом в області - три лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції.