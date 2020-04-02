Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей

Новини України:Тернопільщина стала епіцентром епідемії коронавірусу, в області 111 осіб інфіковані COVID-19.

У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 11 осіб із COVID-19, серед них – семеро дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головний лікар медичного закладу Андрій Артимович.

"Станом на 10 годину 2 квітня в Тернопільській міській дитячій лікарні – 11 випадків COVID-19, серед хворих – 7 дітей", - пише Артимович.

За його словами, зокрема, у медзакладі перебуває двоє дітей та їхній батько, у якого також підтвердили коронавірус. Лікуються інфекційному відділенні двоє дітей та їх мама, у яких теж підтвердили COVID-19. Також зі своїми мамами лікуються ще дві дитини.

Як повідомлялося, за останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру на Тернопільщині нараховується 111 осіб із коронавірусом, 17 випадків залишаються на підозрі.