На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка

Новини України:Результат розтину показав, що у жінки була пневмонія, викликана, скоріш за все, коронавірусом, очікуються результати тестів.

В Івано-Франківську в перинатальному центрі померла породілля, в якої підозрюють коронавірус.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у соцмережі Facebook.

"Раптово померла жінка в пологовому будинку. Дитина під наглядом лікарів. Розтин показав, що, ймовірно, легені були пошкоджені коронавірусом. Чекаємо остаточних результатів тестів", - написав він 1 квітня.

2 квітня начальник міського управління охорони здоров'я Марія Бойко повідомила, що жінка померла раптово, але дитину вдалося врятувати за допомогою кесаревого розтину.

Вона також зазначила, що причини раптової смерті жінки встановлюють.

"Сьогодні відбувся розтин: було встановлено, що у жінки є підозра на двосторонню пневмонію. Тому на сьогодні ми розглядаємо питання, у цієї жінки виставлено підозру на коронавірусну інфекцією. Відібрано всі необхідні матеріали для доставки в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я, щоб дослідити істинну причину смерті цієї жінки", - заявила Бойко на брифінгу обласної державної адміністрації.

Раніше, 30 березня, в перинатальному центрі Івано-Франківська померла жінка, у якої було лабораторно підтверджено коронавірус. Ще одну вагітну жінку з підтвердженим коронавірусом ізолювали в окремій палаті.