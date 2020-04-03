На Київщині зафіксовано чотири смерті від коронавірусу

Новини України:Четверо жителів Київської області не змогли побороти COVID-19, хвороба виявилась для них смертельною.

На Київщині загалом від COVID-19 померло четверо людей - два чоловіки та дві жінки від 47 до 75 років.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу.

"За даними Центру громадського здоров’я, на сьогодні від хвороби померло четверо людей, на жаль. Двоє чоловіків: 49 років у Макарівському районі і 47 років у місті Біла Церква, і також двоє жінок - 69 років у селі Гатне Києво-Святошинського району та 75 років у селі Тарасівка Києво-Святошинського району", - сказав Василь Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 64 хворих на COVID-19 на Київщині та 250 підозр.