На Буковині 53 пацієнта чекають на результати тестів на коронавірус

Новини України:У Чернівецькій області розповіли про стан хворих з коронавірусною інфекцією.

У медичних закладах Чернівецької області, станом на 3 квітня, перебуває 48 пацієнтів, інфікованих коронавірусом COVID-19 і 53 пацієнти з підозрою.

Про повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"У медичних закладах Буковини, станом на 3 квітня, перебуває 101 пацієнт. У 48 з них - підтверджено коронавірус, решта – з підозрою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що до обласної дитячої лікарні наразі госпіталізовано п’ятьох дітей. У трьох діагностовано COVID-19, у двох його підозрюють. Усі хворі почуваються добре.

"У Глибоцькій центральній районній лікарні перебувають 14 пацієнтів, коронавірус наразі діагностовано у 7 з них. Двоє хворих – у реанімаційному відділенні на неінвазивній вентиляції легень. У одного з цих пацієнтів підтверджено COVID-19, він також хворіє на гіпертонію та цукровий діабет. У іншого коронавірус не виявили, але стан його також стабільно важкий", - зазначається у повідомленні.

Також у Чернівецькій міській лікарні №1 надають допомогу 16 пацієнтам. У 6 з них – підозра на коронавірус, двоє перебувають у реанімації на неінвазивній вентиляції легень. Обоє недужих у важкому стані, мають 70 років. У одного з них – коронавірус, а також цукровий діабет та гіпертонія. Іншого госпіталізували із підозрою на COVID-19, проте він отримав негативний результат тесту та зараз бореться із пневмонією.

"У Сторожинецькій центральній районній лікарні перебуває 6 осіб, двоє з них – із підозрою на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомляється, що до обласної лікарні госпіталізовано 39 осіб, 19 із них мають підтверджений COVID-19. Четверо пацієнтів перебувають у реанімації, їхній стан – стабільно важкий. У трьох із них діагностовано коронавірус, в одного – підозра. Одна недужа старшого віку із коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень, двоє – на кисневій дотації.

"У Хотинській центральній районній лікарні надають допомогу 16 хворим, у 6 з них - коронавірус уже підтвердили. Важких хворих тут немає. Також пацієнти із підозрою на коронавірус є в інших центральних районних лікарнях. Зокрема, двоє – у Сокирянській, двоє – у Новоселицькій та один – у Кіцманській ЦРЛ", - зазначається у повідомленні.