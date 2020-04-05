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Неділя, 05.04.2020
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На Запоріжжі зафіксували дев'ять нових випадків коронавірусу

На Запоріжжі зафіксували дев'ять нових випадків коронавірусу
13:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Продовжують лікуватися 34 хворі, з яких 18– у стаціонарах, 16 – вдома у режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Одужали шестеро людей.

У Запорізькій області зареєстровано 40 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу COVID-19 виявили у дев'яти осіб, у тому числі й у дитини. Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ.

"Станом на 05.04.2020 в області зареєстровано 40 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (9 – за останню добу) - м. Запоріжжя – 12, м. Бердянськ – 1, м. Мелітополь – 17, Мелітопольський р-н –8, Запорізькій р-н - 2", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мелітопольської міської ради, за минулу добу (4 квітня) в місті Мелітополі підтверджено 3 нових випадки коронавірусної інфекції, з них 1 у дитини 12 років. Всі хворі контактували з раніше виявленим хворими на COVID-19. Двоє пацієнтів знаходяться вдома під наглядом свого сімейного лікаря та отримують необхідне лікування амбулаторно. Один пацієнт отримує медичну допомогу в інфекційному стаціонарі. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як легкої та середньої важкості.

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Більшість захворілих по області або нещодавно прибули із-за кордону – 12 осіб (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус – 20 осіб. Джерело інфекції у восьми хворих не встановлено.

Тривають лабораторні дослідження 3 випадків.

Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

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Пандемия, Хвороба, Запоріжжя, Коронавірус.
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