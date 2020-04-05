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У дрижини і дітей паломника зі США, який помер в Умані, виявили коронавірус

У дрижини і дітей паломника зі США, який помер в Умані, виявили коронавірус
17:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В місті Умань посилено заходи безпеки, зокрема патрулювання.

У дружини і двох дітей паломника зі США, який помер в Умані, виявили коронавірус. Про це повідомив у Facebook мер Умані Олександр Цебрій.

"У дружини (48 років) та двох дітей (донька -18 років та син -16 років) померлого хасида діагностували COVID-19.

Про це повідомили у лабораторному центрі МОЗ України", - зазначив мер.

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Як повідомляв Укрінформ, в Умані від COVID-19 помер 47-річний громадянин США, який прибув в Україну як паломник. 3 квітня на інфікування коронавірусом перевірялася його родина - дружина та шестеро дітей. Родина прибула із Лондона 11 березня, встановлено 50 контактних осіб, які перебувають на самоізоляції.

Померлий мав важку супутню патологію, попри намагання лікарів надати медичну допомогу не підпускав фахівців та не виконував рекомендації.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масових паломництв послідовників його вчення. Восени, на святкування юдейського Нового року, сюди приїжджає 20-30 тис. прочан.

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Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

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Все по темі:

США, Умань, Хвороба, Коронавірус.
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