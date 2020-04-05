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Києво-Печерську Лавру закрили для відвідувачів через коронавірус

Києво-Печерську Лавру закрили для відвідувачів через коронавірус
18:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Більшість священнослужителів все ж виявили розуміння ситуації та відповідальність за вірян, яких закликали сидіти вдома.

Братії Києво-Печерської Лаври проводять тестування на наявність COVID-19, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києво-Печерської Лаври.

"Для упередження спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври провела тестування на наявність захворювання. Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Результат обстеження буде відомий найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі скарг на самопочуття у намісника Павла немає.

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Крім того, в усіх приміщеннях Лаври прооведено обробку дезінфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян, також проводяться відеотрансляції.

Як повідомлялося, раніше митрополит Павло у своєму відеозверненні заявив, що «не страшна епідемія вірусу, а гріх, який губить душу» та закликав приходити до Києво-Печерської лаври, обійматися, брати своїх дітей та обов‘язково причащатися.

Обмеження на масові зібрання, торгівлю та пересування, встановлені у зв’язку з пандемією коронавірусу, як і обов’язок дотримуватися правил карантину та обсервації, обов’язкові до виконання незалежно від релігійних переконань.

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Карантин, Київ, Коронавірус, Києво-Печерська Лавра.
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