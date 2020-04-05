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Неділя, 05.04.2020

Чернівцям передадуть понад тисячу тест-систем для діагностування COVID-19 (Відео)

"Завтра лікарням міста Чернівці буде передано понад 1000 сертифікованих тест-систем для діагностування пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 300 літрів дезинфікуючих засобів", - йдеться у повідомленні. Як зазначили у фонді, за даними ЦГЗ МОЗ України саме Чернівецька область є найбільш ураженою коронавірусом, тому у фонді "докладають максимальних зусиль для подолання цієї надскладної недуги".
Укринформ
Фото: openukraine.org
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Яценюк, Хвороба, Чернівці, Коронавірус, Тест-системи.
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