Чернівцям передадуть понад тисячу тест-систем для діагностування COVID-19 (Відео)

"Завтра лікарням міста Чернівці буде передано понад 1000 сертифікованих тест-систем для діагностування пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 300 літрів дезинфікуючих засобів", - йдеться у повідомленні. Як зазначили у фонді, за даними ЦГЗ МОЗ України саме Чернівецька область є найбільш ураженою коронавірусом, тому у фонді "докладають максимальних зусиль для подолання цієї надскладної недуги".