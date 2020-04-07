На Прикарпатті двоє священників чекають результатів на коронавірус

Новини України:За останні два тижні священики не проводили богослужіння, бо вони хворіли на пневмонію.

В Івано-Франківській області двоє священиків госпіталізовані й очікують результати ПЛР-тестів на COVID-19. Про це на брифінгу заявила перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка.

«Двоє священиків знаходяться в міській лікарні на лікуванні. Зроблене швидке тестування. Воно негативне. Втім, поряд з цим зразки відправлені на ПЛР-діагностику», - повідомила Савка.

«Контактів з людьми з-за кордону в них не було», - зазначила Савка.

Відомо, що йдеться про батька та сина священиків з Калуського району.

Наразі в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 160 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 9 – летальні.