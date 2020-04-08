У ЗСУ зафіксували 5 випадків коронавірусу, один з них - летальний

Новини України:За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Станом на ранок 8 квітня в Збройних силах зареєстровано п’ять випадків захворювання на коронавірус, з них один випадок – летальний. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 8 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 19 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 знаходився на самоізоляції у зв'язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Особи, що контактували з даним військовим, перебувають на самоізоляції.

У пресслужбі наголосили, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни, аби не наражати себе та своїх рідних на небезпеку зайвими контактами.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.