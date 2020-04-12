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На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики

На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
00:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Керівник ОДА закликав мешканців області максимально відповідально ставитись до обмежувальних заходів.

Серед хворих на COVID-19 у Кіровоградській області станом на сьогодні є 43 медпрацівники. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Балонь.

"Оперативна інформація на 11:00 11 квітня. На Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 106 випадків захворювання на COVID-19, із яких 6 летальних. ...Наразі в області інфікованими на COVID-19 є 3 дітей із Кропивницького. Вчора в дитячій обласній лікарні виявили 13-річну дівчинку із ознаками ГРВІ із підтвердженим коронавірусом. Вона переведена на госпіталізацію в Кіровоградську обласну лікарню.

Ще одна 12-річна дівчинка з Кропивницького із підтвердженим COVID-19 також має ознаки ГРВІ і перебуває в госпітальній базі. Третя 11-річна дівчинка продовжує перебувати на ізоляції в обласній лікарні з легким безсимптомним перебігом хвороби. Серед числа хворих - 43 медпрацівників", - повідомив голова ОДА.

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Він додав, що наразі на COVID-19 в області захворіло 8 медпрацівників обласної лікарні, 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни, 4 медпрацівники Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 6 медпрацівників приватної клініки, 1 медпрацівник онкоцентру, 1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини, 1 медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги та 2 працівниці аптеки.

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Медики, Кировоградщина, Хвороба, Коронавірус.
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