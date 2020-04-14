Скачать
Вівторок, 14.04.2020
В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
У МОЗ попереджають про закриття ринків через порушення санітарії
У МОЗ попереджають про закриття ринків через порушення санітарії
ФК "Реал" націлився на двох нападників Європи
ФК "Реал" націлився на двох нападників Європи
Догляд за шкірою рук вдома
Догляд за шкірою рук вдома

У Запоріжжі через Covid-19 помер директор одного з місцевих ринків

У Запоріжжі через Covid-19 помер директор одного з місцевих ринків
14:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Це вже другий летальний випадок від коронавірусу у Запорізькій області. Перший — зафіксовано у Мелітополі.

У запорізькій лікарні в ніч на вівторок, 14 квітня, від коронавірусу помер 65-річний чоловік, директор одного з місцевих ринків.

"Пацієнт був у важкому стані, він вночі помер", - повідомило джерело.

Як повідомлялося, про госпіталізацію директора ринку поінформував голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на брифінгу 7 квітня.

"Чоловік знаходиться в обласній інфекційній лікарні, вже три доби він підключений до апарату штучної вентиляції легень", - сказав тоді очільник області.

Він наголосив, що в області це єдиний хворий на коронавірус, якому необхідна ШВЛ.

За словами медиків, перші симптоми з’явилися в цього пацієнта ще 19 березня. Протягом тижня він займався самолікуванням, коли ж звернувся за допомогою до медиків, йому зробили рентген та діагностували пневмонію. 3 квітня було підтверджено коронавірусну інфекцію.

Як раніше повідомлялось, директор ринку порушив правила карантину та дозволив працювати на ринку кільком підприємцям. Під час перевірки порушення виявили правоохоронці та склали адмінпротокол. Після того, як з'ясувалося, що керівник ринку хворий на CОVID-19, поліцейських, що з ним контактували, також перевірили.

У МОЗ попереджають про закриття ринків через порушення санітарії

Станом на 9:00 14 квітня в Запорізькій області 89 хворих на коронавірус, 11 людей вже одужали.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Смерть, Ринок, Запоріжжя, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо всім хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою: працівникам громадського транспорту
02 Страсний тиждень 2020: Великий вівторок
03 Фарбуємо великодні яйця за допомогою звичайних серветок
04 В регіони лікарям надійшли додаткові гроші
05 Коронавірус у світі: кількість інфікованих майже 2 мільйони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Комісії вірусологів перевірять як лікують коронавірус у регіонах
Комісії вірусологів перевірять як лікують коронавірус у регіонах
Вбивцю відомого миколаївського вченого засудили до 14 років позбавлення волі
Вбивцю відомого миколаївського вченого засудили до 14 років позбавлення волі
Суттєве похолодання і дощі: актуальний прогноз погоди на 14 квітня
Суттєве похолодання і дощі: актуальний прогноз погоди на 14 квітня
Великодній кошик 2020: що освятити на Великдень
Великодній кошик 2020: що освятити на Великдень
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся