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Голова ОДА: Спалах коронавірусу на Миколаївщині спричинений релігійними заходами

Голова ОДА: Спалах коронавірусу на Миколаївщині спричинений релігійними заходами
18:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В області знову зупинено роботу всіх ринків через недотримання карантинних вимог.

Проведення вдома релігійних обрядів вдома та недотримання карантинних заходів стали причиною поширення коронавірусної інфекції на Миколаївщині. Про це в своєму відеозверненні до жителів області у Facebook сказав заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі.

«Проведення релігійних обрядів вдома та недотримання карантинних заходів стали основними причинами поширення коронавірусної інфекції на території Миколаївщини. Наразі в області зареєстровано 14 випадків захворювання, з них 9 були виявлені за останню добу. Всі хворі знаходяться в тісному колі спілкування за релігійною ознакою», - сказав Трайтлі.

Він також наголосив, що подібні зараження були в Південній Кореї, де захворіли понад три тисячі осіб, в місті Дніпро та Києво-Печерській лаврі.

«Закликаю: прислухайтеся до порад влади і медиків. Релігійні масові заходи в умовах епідемії несуть реальну загрозу не тільки вашому життю, але й вашим близьким, оточуючим, всім іншим громадян нашої держави. Закликаю вас підтримати ініціативу Президента україни «Великдень вдома», - сказав заступник голови ОДА.

У Житомирі на коронавірус захворів головний лікар місцевої лікарні

Як повідомлялося, на Миколаївщині як перші хворі на коронавірус жінки-пенсіонерки, так і нині виявлені контактні особи, входять до релігійної громади однієї з протестантських церков. Всі з Вознесенського району області.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

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Великдень, Коронавірус, Миколаївщина, Covid-19.
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