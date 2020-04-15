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COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію у Києві

COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію у Києві
13:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:Моніторинговий центр з протидії COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію, за допомогою якої можна отримати відповіді на питання, пов’язані з карантином.

Про це повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує офіційний портал Києва.

"Тепер у столиці ви можете зателефонувати на єдиний багатоканальний номер 044-237-15-71 і обрати один із необхідних сервісів. На сьогодні це чотири основні напрями, за якими найчастіше звертаються містяни", – сказав Бондаренко.

Він розповів, що зателефонувати на гарячу лінію можна, якщо ви хочете повідомити про факти порушення самоізоляції та обсервації; якщо бажаєте отримати безкоштовну емоційну підтримку; отримати роз’яснення з питань заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції; вам вже телефонував оператор із опитуванням і ви хочете надати додаткову інформацію.

Бондаренко наголосив, що сьогодні спілкування з киянами, які перебувають у групі ризику, відбувається виключно через моніторинговий центр КМДА.

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"На жаль, маємо випадки шахрайських дзвінків, які вводять в оману або розповсюджують недостовірну інформацію про карантинні заходи. Правоохоронці вже розслідують подібні випадки", – додав Бондаренко.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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Карантин, Україна, Київ, Коронавірус, Гаряча лінія.
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