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Хворий на COVID-19 ректор Київської духовної академії вибачився перед усіма, кого заразив

Хворий на COVID-19 ректор Київської духовної академії вибачився перед усіма, кого заразив
01:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Київській духовній академії і семінарії УПЦ МП на коронавірус захворіли 19 осіб (3 викладачі та 16 студентів).

Ректор Київської духовної академії УПЦ МП Сильвестр Стойчев попросив вибачення у тих, кого міг встигнути заразити коронавірусом. Про це він написав у Facebook.

"Після того, як у Києво-Печерській Лаврі за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка було розпочато повне тестування на COVID-19, я також здав ПЛР-тест. І отримав повідомлення, що мій тест виявився позитивним. При цьому ні на момент здачі тесту, ні зараз у мене немає ніяких ознак гострого респіраторного захворювання. Температура також не перевищує норму", - написав Стойчев.

Він зазначив, що після оголошення в Академії карантину намагався дотримуватися всіх його правил. Однак, за його словами, він міг стати мимовільним джерелом зараження для інших людей.

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"І саме про це зараз переживаю. Тому, перш за все, я хочу попросити вибачення у всіх, для кого я міг стати джерелом зараження", - написав Стойчев.

За даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 - летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

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Хвороба, Коронавірус, Київська Лавра, Київська духовна академія.
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