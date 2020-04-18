У поліції виявили 10 випадків коронавірусу

У Національній поліції зафіксовано наразі 10 випадків захворювання на COVID-19, у Державній прикордонній службі України – 1. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
«Наразі ми можемо говорити про один випадок підтвердженого захворювання у Державній прикордонній службі і 10 випадків, підтверджених, у Національній поліції», - сказав він.
Водночас Шевченко, відповідаючи на запитання як, зокрема, поліція і НГУ забезпечені всіма необхідними засобами, наголосив, що забезпечені повністю.
«Навіть із запасом у декілька днів. Цей параметр абсолютно забезпечений згідно з рішенням міністра внутрішніх справ», - зазначив Шевченко.