Коронавірус на Черкащині: 186 осіб інфіковано

Станом на 21 квітня, на Черкащині зареєстровано 186 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"За результатами щоденного моніторингу за COVID-19 повідомляємо, що в області зареєстровано 186 випадків коронавірусної інфекції, двоє хворих померло та 42 одужали.
Захворювання зареєстровані на 16 адмінтериторіях в м. Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському та Шполянському районах.
"Обстежувались хворі з підозрою на COVID-19, з діагнозом - пневмонія, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробника курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн. Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані також Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.
Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.