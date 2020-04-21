На Прикарпатті у шести священників виявили коронавірус

Новини України:Серед підтверджених випадків є двоє священників з Калуського району, по одному з Коломийського та Богородчанського районів та два священники з Івано-Франківська.

На Прикарпатті у шести священників лабораторно підтвердили COVID-19. Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив в.о.голови облдержадміністрації Віталій Федорів.

«Наразі у 11 священників є підозра на COVID-19. З них 6 – позитивні випадки, 4 – негативні і один - у стані очікування», - повідомив Федорів.

Водночас, за інформацією головного державного санітарного лікаря в області Руслана Савчука, священник, який помер на Прикарпатті у минулі вихідні, лікував двосторонню пневмонію і нині фахівці очікують ПЛР-результати на наявність в нього коронавірусної інфекції.

Відомо, що 17 квітня в Івано-Франківську на 34-му році життя помер священник Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ.

В Івано-Франківській області на Великдень понад тисячу православних храмів провели богослужіння у різний спосіб. Адмінпротокол за недотримання карантинних правил правоохоронці склали на одного священника.

Станом на 21 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 556 випадках, з них 37 – летальні.

В Україні на сьогодні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.