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На Прикарпатті у шести священників виявили коронавірус

На Прикарпатті у шести священників виявили коронавірус
16:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Серед підтверджених випадків є двоє священників з Калуського району, по одному з Коломийського та Богородчанського районів та два священники з Івано-Франківська.

На Прикарпатті у шести священників лабораторно підтвердили COVID-19. Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив в.о.голови облдержадміністрації Віталій Федорів.

«Наразі у 11 священників є підозра на COVID-19. З них 6 – позитивні випадки, 4 – негативні і один - у стані очікування», - повідомив Федорів.

Водночас, за інформацією головного державного санітарного лікаря в області Руслана Савчука, священник, який помер на Прикарпатті у минулі вихідні, лікував двосторонню пневмонію і нині фахівці очікують ПЛР-результати на наявність в нього коронавірусної інфекції.

Відомо, що 17 квітня в Івано-Франківську на 34-му році життя помер священник Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ.

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В Івано-Франківській області на Великдень понад тисячу православних храмів провели богослужіння у різний спосіб. Адмінпротокол за недотримання карантинних правил правоохоронці склали на одного священника.

Станом на 21 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 556 випадках, з них 37 – летальні.

В Україні на сьогодні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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Все по темі:

Пандемия, Священники, Церква, Хвороба, Прикарпаття, Коронавірус, Covid-19.
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