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В'їзд до Подільська обмежили через коронавірус

В'їзд до Подільська обмежили через коронавірус
18:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За словами голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого, станом 21 квітня в області 146 хворих на коронавірус.

Посилені карантинні заходи, введені через спалах COVID-19 у райцентрі Подільськ Одеської області, передбачають заборону в'їзду до міста осіб, які тут не зареєстровані або не працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Про це заявив у вівторок на брифінгу заступник керівника ГУ Нацполіції області Сергій Махотін.

"Проїзд громадян на територію міста Подільськ через введення посилених карантинних заходів заборонений. Поїздки в гості до друзів, відвідати перукарню чи магазин для придбання мопеда в магазині - заборонені. Допускаються у місто лише особи, які забезпечують роботу підприємств критичної інфраструктури, наприклад, відділення залізниці чи пекарень, а також жителі Подільська, які тимчасово були відсутні. У таких медики проводять на постах температурний скринінг", - зазначив Махотін.

За його словами, на карантинних постах при в'їздах до міста наразі чергують працівники поліції, ДСНС та медики. Дороги тут не такі широкі, як при в'їздах до Одеси, тому вирішено поки не нарощувати склад постів за рахунок військовослужбовців. Хоча працівники резервних підрозділів Нацполіції та нацгвардійці підготовлені до чергувань на постах.

Почаїв закрили через спалах коронавірусу

Махотін уточнив, що зараз нацгвадійці здійснюють охорону трьох лікарень на території Одещині, а ті, хто направлені до Подільська, будуть зосереджені на охороні об'єктів міської лікарні, яка поки функціонує в карантинному режимі. Тут не приймають нових ургентних хворих - їм рекомендують звертатися до Балтської та Подільської райлікарень. Але раніше госпіталізованих пацієнтів вирішено не відправляти на лікування до сусідніх медустанов, про що просять самі пацієнти.

За словами представника Нацгвардії Анатолія Обсти, наразі вирішено, що прибулий підрозділ нацгвардійців буде охороняти спільно з поліцейськими об'єкти Подільської міської лікарні, приміщення якої та довколишню територію піддано дезінфекції.

Сьогодні у дворі цієї медустанови відбулося прощання з керівником поліклінічного відділення лікарні 60-річним Віктором Галиченком, який помер внаслідок інфікування COVID-19.

Загалом в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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Все по темі:

Полиция, Карантин, Пандемия, Одещина, Коронавірус, Подільськ.
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