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П'ятниця, 24.04.2020
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У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом

У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
18:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Чернівецькій області 1199 випадків інфікування COVID-19.

У Чернівцях у реанімації обласної дитячої лікарні вже третю добу рятують 5-річну дівчинку з підтвердженим діагнозом CОVID-19, вона підключена до апарату штучної вентиляції легень. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Стабільно важким залишається стан 5-річної дівчинки із Чернівців, яка перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні. У неї підтверджено коронавірус, дитина має пневмонію та підключена до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у пресслужбі облдержадміністрації, дівчинку госпіталізували до лікарні ще 20 квітня із підозрою на кір. Однак після обстеження медики виявили у неї пневмонію.

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Також в ОДА повідомили, що по лікарнях області вже 43 пацієнти із підтвердженим COVID-19 чи підозрою на нього перебувають у важкому стані. Із них 33 пацієнти знаходяться у реанімації, а шестеро - підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"У реанімації міської лікарні №1 та обласної лікарні є по одному пацієнту, які мають нестандартне ускладнення через COVID-19 – ниркову недостатність", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

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Дитина, Хвороба, Чернівці, Коронавірус.
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