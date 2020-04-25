У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег

Новини України:Станом вечір 25 квітня на Одещині лабораторно підтверджено 219 випадків захворювання.

В Одеській області станом на вечір 25 квітня лабораторно підтверджені 219 випадків COVID-19, у тому числі встановлено, що один із сімейних лікарів Подільської лікарні заразив щонайменше 32 медпрацівників. Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно прийшли результати ПЛР-тестувань медпрацівників з Подільська, в якому через епідемічну ситуацію було вирішено посилити карантинні обмеження та протестувати ПЛР-методом усіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської лікарні", - зазначив Куций.

За даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини.

Голова ОДА уточнив, що "станом на 19 год. 30 хв. лише в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Наразі очікуємо остаточних результатів ПЛР-тестувань медпрацівників міської лікарні".

Через ситуацію, що склалася у Подільську, Куций екстрено скликав засідання обласної комісії з ТЕБ І НС, на якому будуть ухвалені невідкладні заходи щодо протидії поширення СOVID-19.

Як повідомлялося, у райцентрі Подільськ через спалах CОVID-19 22 квітня запроваджено комплекс додаткових протиепідемічних заходів. Зокрема, заборонено проїзд транзитного транспорту, роботу всіх суб’єктів господарювання, крім торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, а також призупинено амбулаторний прийом хворих. Людям рекомендовано мінімізувати перебування у громадських місцях.

Подільську міську лікарню було закрито на двотижневий карантин, охорону її за периметром здійснюють нацгвардійці та поліцейські. У місті було здійснено 273 забори біологічного матеріалу на ПЛР-тестування.