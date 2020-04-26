Скачать
Неділя, 26.04.2020
У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
"Барселона" може відмовитись догравати сезон
"Барселона" може відмовитись догравати сезон
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу

У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
03:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Біля гуртожитку встановлено пост поліції.

У Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили 13 хворих на коронавірус. Гуртожиток закрили, хворих відправили на лікування, а контактних - на обсервацію.

"Першою захворіла жінка. Сімейний лікар поставив попередній діагноз, хвору госпіталізували. Діагноз підтвердився. Після чого, був перевірений весь 5-й поверх, де мешкала хвора, протестовані усі мешканці і підтвердилось ще 11 випадків, але вони безсимптомні. Наразі гуртожиток закрито на вхід і вихід. Будуть перевірені і решта мешканців", - коментує голова Олександрівської райадміністрації Валерій Мостовий.

Мешканці гуртожитку говорять, що жінка хворіла близько 8 днів: в неї була підвищена температура, вона задихалась, проте госпіталізували її лише тоді, стан геть погіршився. Сьогодні в мерії екстренно скликали засідання "карантинної" комісії. Говорять: хворих 13, усього в гуртожитку мешкає близько 200 людей.

У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег

Жінку, що захворіла першою, госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, інфікованих людей - до 7-ї міської лікарні. Мешканців, в яких не виявили хворобу, але вони контактували з інфікованими, відправили на обсервацію до 8-ї лікарні.

"Ми роздамо телефони безкоштовної доставки продуктів, води, телефони керуючої компанії, адміністрації, аби люди, які залишаються у гуртожитку могли зв'язатись, у разі, якщо будуть виникати питання. Будемо їх максимально ізолювати", - заявив Мостовий.

У місті Подільську зафіксували більще випадків коронавірусу, ніж в Одесі

В міськраді запевняють, що тести на виявлення коронавірусу будуть зроблені всім без виключення мешканцям гуртожитку, адже більшість хворих не мали жодних симптомів хвороби, але були її переносниками. В гуртожитку проводиться дезінфекція.

Наразі медики мають встановити коло контактних осіб, які не проживають у гуртожитку. Мова йде не лише про родичів хворих, а й працівників підприємств, які обслуговують гуртожиток.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Запоріжжя, Студенти, Гуртожиток, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
02 На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
03 ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів"
04 На днях Україну прогріє до +24°
05 У 76 містах Німеччини ресторатори влаштували акцію протесту "порожні стільці"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег
У Подільську сімейний лікар заразив коронавірусом 32 колег
У Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 20 тисяч
У Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 20 тисяч
Помпео: Космічна програма Ірану не є ані мирною, ані цивільною
Помпео: Космічна програма Ірану не є ані мирною, ані цивільною
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся