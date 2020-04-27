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На Запоріжжі зафіксували 22 нових випадки коронавірусу

На Запоріжжі зафіксували 22 нових випадки коронавірусу
11:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Наразі в області одужали 39 людей, продовжує лікуватись 160 хворих, із яких 60 – в стаціонарах, 100 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

В Запорізькій області за добу зареєстрували 22 нових випадки захворювання на коронавірус - це рекорда кількість хворих за весь період карантину. Про це повідомляє ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ».

«В області зареєстровано 204 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (22 – за останню добу: м. Запоріжжя – 20, Михайлівський р-н – 1, м. Токмак - 1), в т.ч. 25 – серед дітей та 32 – серед медичних працівників”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією медиків, збільшилась кількість летальних випадків — в Енергодарі від коронавірусу помер 81-річний чоловік (це вже п’ята смерть в регіоні). Хворий мав супутні хронічні серцево-судинні патології.

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Найбільше хворих виявлено у Запоріжжі - 128; м. Бердянськ – 5, м. Мелітополь – 32, м. Енергодар – 13, м. Токмак – 3, Мелітопольський р-н –8, Запорізький – 4, Оріхівський – 4, Пологівський - 1, Новомиколаївський р-н – 1, К-Дніпровський - 1, Василівський – 2, Якимівський – 1, Михайлівський – 1.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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Пандемия, Хвороба, Запоріжжя, Коронавірус.
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