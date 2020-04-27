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Понеділок, 27.04.2020

На Одещині здійнялася пилова буря (Відео)

Несприятливі погодні умови спостерігаються сьогодні на території всієї України - в західних, центральних і південних областях країни пориви вітру 15-20 м / с. Сильний вітер бушує сьогодні і в Одеській області. У деяких районах помічені пилові бурі. Зокрема, пилова буря накрила сьогодні село Створив в Окнянском районі. За даними синоптиків, в ніч на понеділок в Україні, крім півдня та сходу, вірогідні заморозки 0-3 градуси.
Телеграф
Фото: unsplash
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Буря, Одещина, Україна, Пилова буря.
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