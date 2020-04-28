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Харківська лікарня зі спалахом коронавірусу перестала приймати пацієнтів

Харківська лікарня зі спалахом коронавірусу перестала приймати пацієнтів
14:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Зміївську центральну районну лікарню на Харківщині, в якій зафіксовано спалах COVID-19 серед медперсоналу та пацієнтів, закрили для проведення протиепідемічних заходів.

«Зміївську ЦРЛ закрили для проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у зв’язку з виявленням випадків захворювання на COVID-19 серед працівників. Прийом пацієнтів лікарня не здійснює до повного обстеження медперсоналу та проведення всіх необхідних заходів», - повідомили в Харківській ОДА.

При цьому поліклінічне відділення ЦРЛ працює в штатному режимі. Людей, яким необхідна буде госпіталізація, направлятимуться до іншої лікарні в Зміївському районі – у смт Слобожанське.

Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання у цій лікарні було зафіксовано у дитини, яка лікувалася від пневмонії. Станом на 27 квітня там захворіли 11 лікарів і 14 пацієнтів.

У Київській області за добу підтвердили 604 випадки COVID-19

За останню добу кількість захворілих у Змієві збільшилася до 30, з них 12 медпрацівників, троє дітей до 18 років, решта – дорослі. За даними ОДА, у 21 людини захворювання має легкий перебіг (у більшості – взагалі без симптомів), 9-ти осіб раніше було встановлено діагноз «пневмонія» (6 дорослих та 3 дітей), двоє з них уже вилікувались від пневмонії (їм проводять контрольні обстеження на COVID-19), 1 людина лікується амбулаторно, 6 госпіталізовані (3 – дорослі, 3 – діти).

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині коронавірус лабораторно підтверджено у 221 людини, серед них 57 медпрацівників. У регіоні померли 4 людини, одужали 17.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

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Пандемия, Хвороба, Харків, Лікарня, Коронавірус, Харківщина.
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