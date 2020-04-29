Скачать
Середа, 29.04.2020
МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
Уряд Франції представив стратегію виходу з карантину
Уряд Франції представив стратегію виходу з карантину
УАФ позбавив ФК "Суми" статусу клубу
УАФ позбавив ФК "Суми" статусу клубу
700 км на одній зарядці: у Китаї стартували продажі електричного седану Xpeng P7
700 км на одній зарядці: у Китаї стартували продажі електричного седану Xpeng P7

СБУ викриває осіб, що пропагують сепаратизм і паніку навколо коронавірусу

СБУ викриває осіб, що пропагують сепаратизм і паніку навколо коронавірусу
07:28 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Служба безпеки України системно припиняє діяльність інтернет-агітаторів, що пропагують сепаратизм і роздування паніки навколо коронавірусу, повідомив прес-центр спецслужби.

"Станом на 28 квітня кіберспеціалісти Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різні фейки про COVID-19. Заблоковано більше 2 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тис користувачів", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням Росії. Відносно них СБУ відкрила кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

Зокрема, мешканці Конотопа повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Жінка в одній із заборонених в Україні соціальних мереж поширювала заклики до зміни конституційного ладу в нашій державі і підтримувала ідею створення так званої "Новоросії". Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію. Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років", - йдеться в повідомленні.

В Україну йдуть дощі, але буде тепло

Національна поліція вже склала понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, в рамках ст.173-1 КУпАП.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

СБУ, Онлайн, Паника, Росія, Порушники, Мережа, Інтернет-сепаратисти, На замовлення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відео Меріл Стріп з алкоголем стало вірусним
02 УЄФА планує проводити матчі ЛЧ на нейтральних стадіонах
03 МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
04 Зеленський вніс деякі зміни до указу про Антитерористичний центр
05 Плавець з Гідропарку на коні приїхав до МВС
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Wizz Air почне польоти з Відня 1-го травня
Wizz Air почне польоти з Відня 1-го травня
Медики Івано-Франківської області заразилися коронавірусом
Медики Івано-Франківської області заразилися коронавірусом
СБУ викриває осіб, що пропагують сепаратизм і паніку навколо коронавірусу
СБУ викриває осіб, що пропагують сепаратизм і паніку навколо коронавірусу
Чому вагітним потрібно бути фізично активними
Чому вагітним потрібно бути фізично активними
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся