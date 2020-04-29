СБУ викриває осіб, що пропагують сепаратизм і паніку навколо коронавірусу

Новини України:Служба безпеки України системно припиняє діяльність інтернет-агітаторів, що пропагують сепаратизм і роздування паніки навколо коронавірусу, повідомив прес-центр спецслужби.

"Станом на 28 квітня кіберспеціалісти Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різні фейки про COVID-19. Заблоковано більше 2 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тис користувачів", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням Росії. Відносно них СБУ відкрила кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

Зокрема, мешканці Конотопа повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Жінка в одній із заборонених в Україні соціальних мереж поширювала заклики до зміни конституційного ладу в нашій державі і підтримувала ідею створення так званої "Новоросії". Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію. Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років", - йдеться в повідомленні.

Національна поліція вже склала понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, в рамках ст.173-1 КУпАП.