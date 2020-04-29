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Коронавірус підтвердили у двох працівників Хмельницької АЕС

Коронавірус підтвердили у двох працівників Хмельницької АЕС
18:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Коронавірусну інфекцію підтвердили вже у двох працівників Хмельницької атомної електростанції.

"За повідомленням штабу з координації роботи з проведення карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу у ВП ХАЕС, станом на 29 квітня 2020 року підтверджено захворювання на COVID-19 у двох працівників ХАЕС", - про це повідомляє пресслужба ХАЕС.

Наразі продовжується тестування контактних осіб на COVID-19 та здійснюються усі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Також інформують, що у місті-супутнику АЕС Нетішині лабораторно підтверджено COVID-19 у 9 осіб, серед яких 2 дітей. За минулу добу зареєстрований один новий випадок захворювання.

На території Нетішинської міської ОТГ знаходиться 115 осіб на самоізоляції, 5 осіб – на обсервації. На сьогодні завершився період самоізоляції у 310 осіб.

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На Хмельницькій АЕС перебуває на лікарняному 14 працівників.

Як повідомлялося, першого хворого на коронавірус працівника ХАЕС виявили 25 квітня.

Мер Нетішина Олександр Супрунюк заявив, що хвора працівниця - дружина священника. Коронавірус підтверджено у самого священника, трьох членів його сім'ї, диякона і лікаря, які тісно контактували після великодніх обрядів.

Станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.

На Хмельниччині зафіксовано 81 випадок COVID-19.

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АЭС, Хмельницкий, Хвороба, Коронавірус.
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