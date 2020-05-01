На Черкащині зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Новини України:У Черкаській області сьогодні зафіксували ще одну смерть від коронавірусної хвороби, загалом в області хворіє 296 людей.

У Черкаській області сьогодні зафіксували ще одну смерть від коронавірусної хвороби, загалом в області хворіє 296 людей. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Сьогодні я з робочим візитом перебуваю в Черкаській області. Буду відвідувати 4 медичних заклади. Розпочав з обласної дитячої лікарні. Взагалі те, що стосується Черкаської області, то за весь час пандемії в Україні підтверджено 296 випадків хворих на коронавірусну хворобу. За добу додатково було 6 осіб, які захворіли”, — сказав Степанов.

За його словами, у Черкаській області було зареєстровано 9 загиблих від COVID-19.

“У тому числі в Черкаській області сьогодні теж була людина, яка померла від COVID-19”, — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник.