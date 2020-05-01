У Київській області за добу виявлено 30 нових випадків коронавірусу

Новини України:У Київській області за добу виявлено 30 нових випадків інфікування коронавірусом.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 1 травня 2020 року офіційно підтверджено 694 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявлено 30 нових випадків. ...За минулу добу зафіксовано два летальних випадки", - про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

На стаціонарному лікуванні перебувають 143 особи, на амбулаторному (самоізоляція) – 551 особа.

Одужали 74 людини, у тому числі 4 дитини.

За час пандемії в Київській області померли 17 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2477 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 87 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4368 контактними особами.