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У Київській області за добу виявлено 30 нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу виявлено 30 нових випадків коронавірусу
15:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Київській області за добу виявлено 30 нових випадків інфікування коронавірусом.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 1 травня 2020 року офіційно підтверджено 694 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявлено 30 нових випадків. ...За минулу добу зафіксовано два летальних випадки", - про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

На стаціонарному лікуванні перебувають 143 особи, на амбулаторному (самоізоляція) – 551 особа.

Одужали 74 людини, у тому числі 4 дитини.

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За час пандемії в Київській області померли 17 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2477 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 87 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4368 контактними особами.

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Хвороба, Київська область, Коронавірус, Covid-19, Київщина.
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