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П'ятниця, 08.05.2020
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У школі-інтернаті на Закарпатті стався спалах коронавірусу

У школі-інтернаті на Закарпатті стався спалах коронавірусу
10:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Мова йде про спалах коронавірусу в Перечинській школі-інтернаті.

У Перечинській ОТГ у Закарпатські й області виявлено 26 хворих осіб на коронавірус, такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні у одному з навчальних закладів міста Перечин. Про це повідомив голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк у Facebook.

“В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб на коронавірус, 5 осіб із села Зарічева та 21 — із міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні у одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників та членів їхніх родин”, - зазначив Погоріляк.

Зі слів голови Перечинської ОТГ, більшість із цих хворих має легкий перебіг захворювання. 5 осіб перебуває в медзакладах в Ужгороді.

Зі слів Погоріляка, на даний момент у районі проведено тестування у 185 осіб.

Кількість хворих на Київщині зросла до 935

Станом на 8 травня на Закарпатті у 644 осіб встановлено діагноз COVID-19.

В Україні cтаном на ранок 8 квітня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361летальний, одужало 2706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Львівській області, Чернівецькій області, Закарпатській областях та місті Київ.

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Школа, Закарпаття, Діти, Коронавірус.
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