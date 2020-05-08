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Серед регіонів за витратами через коронавірус лідирують Київ і область

Серед регіонів за витратами через коронавірус лідирують Київ і область
11:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Моніторинг бюджетних витрат на боротьбу з коронавірусом дає можливість бачити загальну тенденцію та визначати можливі ризики.

Серед регіонів України найбільше коштів на боротьбу з коронавірусом витратили: місто Київ (майже 259 млн грн) та Київська область (208 млн грн), найменше Кіровоградська та Луганська області (відповідно, 12 млн грн та 13 млн грн). Про це голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав у Facebook.

"Рахункова палата продовжує моніторити бюджетні витрати на боротьбу з COVID-19. У розрізі регіонів найбільше коштів витратили на боротьбу з коронавірусом: Київ – майже 259 млн грн, Київська обл. – 208 млн грн, Харківська обл. – 108 млн грн. Найменше: Кіровоградська обл. – 12 млн грн і Луганська обл. – 13 млн грн",- написав Пацкан.

"На боротьбу з COVID-19 у фонді держбюджету передбачено 64,7 млрд грн. І ми будемо слідкувати за тим, щоби гроші використовувалися ефективно і за призначенням",- зауважив Пацкан.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2 398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1 886 млн грн – місцеві бюджети).

Також повідомлялося, що у квітні було створено Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів із дня його скасування. Загальна сума фонду становить 64,7 млрд грн.

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Київ, Київська область, Коронавірус, Covid-19, Витрати.
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