У Києві зафіксували ще 34 випадки COVID-19, серед них є медики

Новини України:Кількість киян, у яких підтвердили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 34 людини, серед них двоє медиків.

Кількість киян, у яких підтвердили коронавірус, збільшилася за минулу добу на 34 людини, серед них двоє медиків. Найбільша динаміка захворюваності - в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 34 людини. Серед них - двоє медиків. Померли за минулу добу троє хворих. На сьогодні в столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 37 випадків - летальні", - написав Кличко.

Так, серед тих, що захворіли: 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловікiв від 22 до 74 років.

Повідомляється, що до лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Усього в столиці коронавірус подолали 138 людей.

"Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності - в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони - густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, що станом на 10 годину за останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, з них 30 дітей та 110 медпрацівників.