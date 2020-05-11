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На Львівщині за добу зафіксували другу смерть від Covid-19

На Львівщині за добу зафіксували другу смерть від Covid-19
22:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Пацієнт в лікарню потрапив у важкому стані, мав окрім інсульту, супутню серцеву патологію.

На Львівщині помер двадцять другий пацієнт, 61-річний чоловік, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію. Раніше сьогодні зафіксували смерть чоловіка 1935 року народження від коронавірусу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією міськради, помер мешканець Львова. Чоловік 24 квітня поступив до міської лікарні швидкої медичної допомоги з гострим порушенням мозкового кровообігу. 30 квітня у пацієнта були ознаки ГРЗ.

Пацієнт в лікарню потрапив у важкому стані, мав окрім інсульту, супутню серцеву патологію. У пацієнта піднялася температура, йому провели рентген легень, виявили двобічну пневмонію, експрес-тест був від'ємний, однак, забрали матеріали для ПЛР-аналізу.

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Підтверджено коронавірус від 8 травня. Чоловік помер 9 травня, патологоанатоми результати подали сьогодні (11 травня – ред.), - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, раніше сьогодні на Львівщині зафіксували 21-шу смерть від коронавірусу з початку епідемії.

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Смерть, Львівщина, Коронавірус, Covid-19.
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