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На Буковині за добу померли шестеро пацієнтів із коронавірусом

На Буковині за добу померли шестеро пацієнтів із коронавірусом
14:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За минулу добу у Чернівецькій області померли троє жінок та троє чоловіків із підтвердженим COVID-19. Усі вони мали важкі форми пневмонії.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 6 летальних випадків. У всіх померлих коронавірус підтверджено. Також вони мали важкі форми пневмонії", - про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

Наймолодша померла пацієнтка - це 53-річна жінка із Заставнівського району. Зазначається, що крім коронавірусу померла мала надмірну вагу, цукровий діабет і стенокардію.

Інша померла жінка - 1963 року народження із Кіцманського району. Пацієнтка мала хронічну ниркову недостатність, останні два роки була на гемодіалізі.

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Ще одна померла жінка, 1939 року народження, була родом із Глибоцького району, перенесла інфаркт. Хворіла також на стенокардію та гіпертонію.

Двоє чоловіків, 83 та 78 років, померли у Чернівцях. Один із них тривалий час перебував на апараті штучної вентиляції легень.

Третій померлий чоловік 1954 року народження хворів на цукровий діабет, кардіосклероз, аритмію. Помер у Кіцманській центральній районній лікарні.

Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині – 94.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.

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Буковина, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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