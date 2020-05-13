На Буковині за добу померли шестеро пацієнтів із коронавірусом

Новини України:За минулу добу у Чернівецькій області померли троє жінок та троє чоловіків із підтвердженим COVID-19. Усі вони мали важкі форми пневмонії.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 6 летальних випадків. У всіх померлих коронавірус підтверджено. Також вони мали важкі форми пневмонії", - про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

Наймолодша померла пацієнтка - це 53-річна жінка із Заставнівського району. Зазначається, що крім коронавірусу померла мала надмірну вагу, цукровий діабет і стенокардію.

Інша померла жінка - 1963 року народження із Кіцманського району. Пацієнтка мала хронічну ниркову недостатність, останні два роки була на гемодіалізі.

Ще одна померла жінка, 1939 року народження, була родом із Глибоцького району, перенесла інфаркт. Хворіла також на стенокардію та гіпертонію.

Двоє чоловіків, 83 та 78 років, померли у Чернівцях. Один із них тривалий час перебував на апараті штучної вентиляції легень.

Третій померлий чоловік 1954 року народження хворів на цукровий діабет, кардіосклероз, аритмію. Помер у Кіцманській центральній районній лікарні.

Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині – 94.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.