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Четвер, 14.05.2020
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Кириленко: На окупованій території є далеко непоодинокі випадки захворювань на COVID-19

Кириленко: На окупованій території є далеко непоодинокі випадки захворювань на COVID-19
03:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ДПСУ

Новини України:Кириленко вважає, що у разі відкриття КПВВ ситуація з COVID-19 може бути непередбачуваною

13 травня ситуація на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду в Донецькій області залишалася спокійна і контрольована.

Про це на пресбрифінгу в Краматорську повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Кириленко нагадав, що "червоний" режим в області триває. Тобто в’їхати сюди може лише особа, яка має реєстрацію на території, підконтрольній української владі, а також працівники, відповідальні за життєзабезпечення регіону.

Тимчасова заборона на перетин лінії розмежування залишається чинною.

"На окупованій території є далеко непоодинокі випадки, за нашою інформацією, захворювань на COVID-19. Утім, окупаційна влада такі факти банально приховує. І в разі відкриття КПВВ, на підконтрольній української владі території ситуація може бути непередбачуваною", - пояснив Кириленко.

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Водночас він додав, що пропуск через КПВВ може бути дозволено з вагомих гуманітарних причин. Такі рішення ухвалюються безпосередньо командуванням ООС в особливому порядку.

Як повідомлялося, на Донбасі припинено вільний рух громадян і транспортних засобів через КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами, а також запроваджено обмеження на в'їзд і виїзд в зону ООС.

Станом на 13 травня на COVID-19 захворіли 102 мешканці Донецької області. Троє пацієнтів померли, 31 – одужав.

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Донецка область, КПВВ, Covid-19, Павло Кириленко.
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