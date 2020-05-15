Кличко: Інтернат у Києві, де виявили коронавірус, закрили на карантин

Новини України:Кличко розповів про причини виникнення спалаху.

Дарницький будинок-інтернат для дівчат у столиці, де підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи, закрили на карантин. Про це на терміновому брифінгу в п’ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Зараз Дарницький інтернат для дівчат повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи дезинфікації та медичне обстеження. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція", - сказав міський голова.

"Як з’ясували, вірус занесла одна жінка, молодша сестра однієї з (вихованок – ред.) груп інтернати. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі, крім персоналу їх ніхто не відвідує", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили спалах коронавірусної хвороби.