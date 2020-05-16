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Поліція відкрила справу через спалах коронавірусу у київському інтернаті

Поліція відкрила справу через спалах коронавірусу у київському інтернаті
00:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення санітарних норм у будинку-інтернаті, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

"Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку-інтернаті на вулиці Ялинковій після проведення ПЛР-тестів виявлено захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу закладу.

Зібрані матеріали за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

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На місці події правоохоронці забезпечують охорону закладу та контролюють режим пропуску з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомлялося, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат зафіксували 81 випадок захворювання на коронавірус.

За словами мера Києві Віталія Кличка, загалом протестували 182 особи. Результати тестів засвідчили, що хвора - 81 людина. Зокрема, 53 вихованки будинку-інтернату від 7 до 35 років та з персоналу інтернату - 26 жінок і 2 чоловіків.

Наразі Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закритий на карантин.

У столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 56 людей, серед них - 9 медиків.

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Все по темі:

Полиция, Київ, Коронавірус, Covid-19, Київський інтернат.
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