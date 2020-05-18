На Житомирщині в одному з районів зафіксували спалах коронавірус

Новини України:У Любарському районі Житомирщини за минулу добу, 17 травня, лабораторно підтвердили 15 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Судячи зі статистики, отриманої від Житомирського обласного лабцентру, ми фіксуємо зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо, це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу в області підтвердили 18 нових випадків COVID-19, 15 з яких - у смт Любар та Любарському районі й по одному - в Коростишеві, Черняхові, Романові.

Разом з тим, ще 9 людей з Андрушівки та Ружина одужали.

Наразі в області підтвердили 564 випадки коронавірусу, 143 хворих одужало, а 12 померло.

Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 189 людей, Коростені – 100 та Бердичеві – 92.

Раніше в ОДА заявляли, що в області спостерігається позитивна динаміка до зменшення кількості хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.